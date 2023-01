Natación del Club Argentino:

Un Rumipal más para la familia del Rojo:

Sabían que esto comenzó hace 20 años exactamente.

En 2023 comenzaron los cruces de Argentino continúan, y siempre son distintos, ya sea por la lluvía o tormenta, o porque se suman amigos de otras localidades, se cruza por primera vez dos hijas con su papá a la par, porque tenemos un Profe nadador que todo lo gana o porque alguien lo repite por 15ta vez.

Fuimos una familia de más de 30 personas esta vez.

Cruzamos el Lago Hicimos el circuito el domingo, dimos todo y estamos un poco más orgullosos de nuestro club en estas fechas.

Les contamos un dato de calor más nuestra nadadora Kelo Daprati tiene registrado todas las familias que vinieron en cada año a sumarse al clásico evento.

Cruce del Lago sábado 21: 516 nadadores.

Emilia Brusa(3 ra en su categoría) y Mateo Brusa, acompañados por su papá Daniel.

Angelina Besozzi(3 ra), Alvaro Vega Barco(6 to), Nicolás Gaido(2 do), Santiago Bustos(8 vo), Agustín Tosco(9 no), Kevín Carrascal(12 do), Joel Díaz(7 mo y 12 do en la general), Santiago Tosco(11 ro ), Juan Cruz Teres(1 ro y 2 do en la general), Ezequiel Carrascal(68 vo).

Circuito Boyado domingo 22: 226 nadadores.

Angelina Besozzi 1 ra, 2100 metros

Joel Díaz, 2 do, 2100 metros

Yanina Caneparo 5 ta, 1400 metros

Juan Cruz Teres 1 ro, 2800 metros

Mario Aríngoli 1 ro, 2800 metros.

Nada de esto se podría hacer sin la ayuda de muchos colaboradores incansables:

Titi, Ana, Flia Carrascal, Flia Tosco, Flia. Bustos,Flia Gaido, Flia Brusa, Flia Besozzi, Flia Tirano, Sub Comisión, Profes e institución.