Natación de San Martín:
El sábado 23 de Agosto se llevó a cabo en nuestra ciudad el torneo 119 Aniversario Club Argentino 2025, destinado a nadadores Máster, organizado por la Federación Cordobesa del mismo participaron 140 competidores, entre ellos 5 representantes, logrando ubicarse en el 7 Puesto de la clasificación general por clubes.
Podios:
CAMILA CASTAGNA:
2 DA en 100 combinado
3 ra en 100 crol
GUSTAVO LESCANO:
4 to en 100 combinado
5 to en 50 crol
6 to en 100 crol
VIRGINIA NANI:
1 ra en 100 combinado
1 ra en 100 espalda
4 ta en 100 crol
4 ta en 50 crol
GIANLUCA FERREYRA:
1 ro en 100 pecho
2 do en 100 crol
2 do en 100 combinado
2 do en 50 crol
AGOSTINA PEREZ:
2 da en 100 espalda
4 ta en 50 crol
4 ta en 100 crol