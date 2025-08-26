Natación de Argentino:

Nuestra Pileta fue sede de una jornada histórica.

El sábado 23 recibimos la 4 Fecha del circuito Interprovincial Cordobés, uno de los encuentros más importantes del calendario. Participaron 14 instituciones y más de 140 nadadores, convirtiendo nuestra Pileta en un verdadero escenario de competencia y camaradería.

Nuestros equipos dejaron todo:

Categoría Máster:(aficionados) con 23 nadadores, alcanzamos el Subcampeonato, quedando a tan solo 35 Puntos del Campeón, Bucor Córdoba.

Equipo Federado con apenas 3 nadadores, logramos un destacado 6 Puesto en la general, demostrando que la calidad también suma.

Resultados que nos llenan de orgullo:

Mejoras significativas en marcas Personales.

Muchos debutantes cumpliendo su Primer desafío.

Un ambiente increible de apoyo y motivación.

Este logro no es casualidad es fruto de meses de trabajo, entrenamientos intensos y compromiso de todo el equipo.

Que sigue

La última fecha del circuito será en Noviembre, en la Ciudad de Córdoba, y vamos con todo para cerrar el año de la mejor manera.

Gracias a las familias por su acompañamiento y a todos los que hicieron posible esta jornada en nuestra institución.