Natación de Argentino:

La escuela de natación de Argentino sigue creciendo a brazadas firmes.

Nuestros alumnos de Pre competencia y competencia participaron este sábado 2 de septiembre en el Torneo Provincial de la Federación Cordobesa en la pileta de nuestros amigos de Leones en el Torneo Leones en el Agua 2023 con más de 300 nadadores de toda Córdoba.

El torneo se divide en distintos niveles G 1 pruebas de 25 metros y 100 metros Libre) G 2, pruebas de 50 metros y 100 combinados y federados Promocionales(Pruebas de 100 metros y 200 metros combinados.

El rojo se hizo presente con 21 nadadores en los tres niveles, finalizando 3 ro en la sumatoria de puntos por equipos en federados.

Excelente jornada en los resultados y en tiempos 20 de los 21 rojos hicieron podio y absolutamente todos bajaron sus marcas en una o más pruebas.

Felicitaciones chicos.

Resultados.

G 1:

SANTINO LIOTTA: 9 años, 1 ro en 25 espalda, 4 to en 25 libre.

SABRINA LANARI: 9 años, 1 ra en 25 libre, 1 ra en 100 libre, 4 ta en 25 mariposa, 1 ro en posta 4 x 25 libre.

TOMÁS CORTE FRAGA: 9 años. 1 ro en 25 libre, 1 ro en 100 libre, 1 ro en 25 pecho, 1 ro en posta 4 x 25 libre.

GASPAR CARRASCAL: 9 años: 1 ro en 25 mariposa, 2 do en 100 libre, 2 do en 100 libre, 2 do en 25 libre y 1 posta 4 x 25 libre.

DELFINA SIEGENTHALER: 9 años, 3 ra en 100 libre, 4 ta en 25 pecho, 9 na en 25 libre, 1 ra en posta 4 x 25 libre.

MANUELA FERNÁNDEZ: 10 años, 2 da en 100 libre, 6 ta en 25 mariposa, 13 ra en 25 libre.

ISABELLA DINOLFO: 11 años, 1 ra en 25 mariposa, 1 ra en 100 libre y 3 ra en 25 libre.

MÁXIMO CRIPPA: 10 años, 3 ro en 100 metros libre, 9 no en 25 libre.

AUGUSTO BALLOCCO: 10 años, 2 do en 25 libre, 2 do en 100 libre, 3 ro en 25 mariposa.

G 2:

EMILIA BRUSA: 11 años, 2 da en 50 mariposa, 4 ta en 50 libre, 4 ta en posta 4 x 50 combinados.

ABRIL FALISTOCCO: 12 años, 1 ra en 50 libre, 3 ra en 50 mariposa, 2 do en 50 espalday 4 ta posta 4 x 50 combinados.

TOMÁS CAFFER: 14 años, 4 to en 50 pecho, 4 to en 100 combinados, 9 no en 50 libre, 4 to en posta 4 x 50 combinados.

ALVARO VEGA BARCO: 14 años, 2 do en 50 pecho, 6 to en 50 libre, 4 to en posta 4 x 50 combinados.

Federados:

JUANA OZCARIZ: 13 años, 3 ra en 100 espalda, 4 ta en 50 libre, 4 ta en 100 mariposa, en 50 libre.

ANGELINA BESOZZI: 13 años, 1 ra en 50 libre, 3 ra en 100 mariposa, 1 ra en 200 combinados.

AZUL SAUR: 14 años, 2 da en 50 libre, 2 da en 100 espalda.

SANTIAGO BUSTOS: 16 años, 3 ro en 200 combinados, 5 to en 50 libre.

NICOLÁS GAIDO: 15 años, 1 ro en 100 pecho, 6 to en 50 libre, 3 ro en 200 combinados, 2 do en posta 4 x 50 combinados.

AGUSTÍN TOSCO: 16 años, 1 ro en 50 libre, 1 ro en 100 mariposa, 2 do en posta 4 x 50 combinados.

KEVÍN CARRASCAL: 17 años, 2 do en 100 mariposa, 2 do en 200 metros combinado.

JOEL DÍAZ: 18 años, 1 ro en 50 libre, 1 ro en 200 combinado.

Agradecimiento especial a nuestras familias albirrojas que acompañaron.

Nada de esto será posible sin nuestra subcomisión de natación que apoya en cada encuentro al rojo.

Profesores a cargo Cecilia Tubero, Juan Cruz Teres y Ezequiel Almada.