Un proyecto impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba a través del Córdoba Blockchain HUB y la Facultad Regional Córdoba de la UTN, fue seleccionado y tendrá financiamiento del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

La iniciativa está relacionada a la conformación de la primera Red Iberoamericana de Blockchain y Ciberseguridad -RIBCI- que será coordinada por el Laboratorio de tecnologías Blockchain y criptomonedas del CIDS (CIDS Blockchain Lab) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba e integrada por 13 grupos de investigación y cuatro instituciones de ocho países iberoamericanos.

Las actividades de la Red abarcan estudios comparativos y relevamientos en iberoamérica del marco técnico-legal de las tecnologías Blockchain y Ciberseguridad, formación de nuevos talentos, vinculación universidad-gobierno-empresa, modelado de contratos inteligentes, estudios de casos de uso de trazabilidad y de escenarios delictivos virtuales, e incluso de herramientas y técnicas forenses aplicables a la extracción y análisis de evidencias basadas en tecnologías Blockchain.

Estas actividades tienen como objetivo contribuir a la industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación mediante la aplicación de tecnologías Blockchain y Ciberseguridad, dentro de marcos normativos sólidos y equitativos, para el fortalecimiento del capital humano y la transferencia a los sectores productivos estratégicos y de gobierno en los países de Iberoamérica.

El coordinador del proyecto es el Ing. Oscar Medina de la UTN – Facultad Regional Córdoba y estará compuesta por: Argentina: Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, Cámara Argentina del Maní, Universidad de la Defensa Nacional UNDEF, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Católica de Salta; Portugal: Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. CEOS.PP, ISCAP y la Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá; Colombia: Universidad Libre, Seccional Cali; España: Universidad de Vigo; Chile: Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile; El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; y Uruguay: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas REDCLARA .

La Red funcionará durante el primer año con un presupuesto de 15.000 euros y se renovará su financiamiento de manera automática durante los próximos 4 años.

Este apoyo del programa iberoamericano de promoción de la CyT en iberoamérica refleja el enorme interés que la comunidad científica de la región ha mostrado hacia el potencial del conocimiento en materia de Blockchain existente en la provincia de Córdoba a partir de la conformación del CÓRDOBA BLOCKCHAIN HUB y el ecosistema de empresas que brinda soluciones tecnológicas en este ámbito.

Actividades del proyecto durante el período total de duración: