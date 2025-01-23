Mundialito de Fútbol Infantil del Club Alianza de Arteaga.
Categoría 2012:
47 Equipos.
CAMPEONES: DEFENSORES DE CENTRO(ROSARIO).
SUBCAMPEONES: TIRANDO PAREDES SAN LORENZO
TERCER PUESTO: SELECTIVO GENERAL ALVEAR MENDOZA
CUARTO PUESTO: ASAC ARROYO SECO.
Categoría 2014:
36 Equipos.
1 CAMPEONES: SOÑADORES DE ROSARIO.
SUBCAMPEONES: LEONENSES UNIDOS LEONES.
TERCER PUESTO: AMIGOS F. C. MARCOS JUÁREZ.
CUARTO PUESTO: SOCIAL Y DEPORTIVO NUEVA UNIÓN PEREZ.
Categoría 2010:
47 Equipos.
PRIMERO LOS MESSI DEL POTRERO DE CASILDA
SEGUNDO C. A. ARGENTINO DE FUENTES
TERCERO SELECTIVO DE GENERAL ALVEAR MENDOZA
CUARTO ESCUELA NACHO CORBALAN MARCOS JUÁREZ
Femenino:
12 Equipos.
CAMPEONAS AMIGOS F. C.
SUBCAMPEONAS LA MANO DE DIOS LOS QUIRQUINCHOS
TERCER PUESTO JUVENTUD PUEYRREDÓN DE VENADO TUERTO
CUARTO PUESTO CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS