Este sábado 13 y Domingo 14 de Mayo. en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.

Se viene la Fiesta del Motociclismo.

Endurance para Motas Antiguas.

Giros Libres para Motos de Velocidad.

Endurance para Motos 110 C. C., 125 C. C. y 150 C. C.

Carrera de Regularidad para Motos Antiguas y Clásicas

Te lo vas a perder.

Entrada General: $ 1000 Menores de 15 años y participantes no pagan entrada.