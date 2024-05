Domingo 5 de Mayo:

Se corre la carrera Endurance para Motos Antiguas CAMA en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez Córdoba.

Otros eventos en el mismo día:

Carrera Endurance para motos 110 C. C y 150 C. C.

Carrera de Regularidad para los Ciclecar.

Giros Libres cronometrados para motos de Velocidad 600 c. c. a 1000 c. c +.

Todo listo para la primera del Año:

Valor de la entrada: 4000 Menores de 12 Años y participantes no pagan entrada.

Circuito de 1450 metros.