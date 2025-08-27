Durante el mediodía del lunes, aproximadamente a las 13:30 horas, personal policial de Monte Maíz recibió la denuncia de un hombre de 55 años, el cual testificó que delincuentes se habrían llevado un portón de chapa que se encontraba en el predio del Eco Club.

A raíz de ello, la policía comenzó una investigación sobre el hecho, lo que derivó, momentos después, en un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Formosa, el cual tuvo resultado positivo.

En la casa donde se realizó el operativo pudieron recuperar la puerta robada, además de secuestrar una Renault Kangoo y otros elementos vinculados a la causa.

No hubo detenidos.