Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 19:40 horas, el cuerpo bomberil de Monte Buey fue convocado por un siniestro vial ocurrido dentro del radio urbano de la ciudad, en la intersección de las calles Alfredo Palacios y Florentino Ameghino.

Allí, momentos antes, mientras se desataban las intensas lluvias y el temporal de viento en la región, tres automóviles protagonizaron el accidente.

Como resultado, al llegar los bomberos encontraron a uno de los conductores atrapado dentro del vehículo, por lo que tuvieron que realizar las tareas de rescate para sacarlo del habitáculo.

Luego fue trasladado al hospital local para los chequeos correspondientes. Los otros involucrados no sufrieron heridas.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.