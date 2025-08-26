Durante la tarde del pasado sábado, mientras se desarrollaban diversos controles en Monte Buey, personal policial secuestró dos motocicletas que presentaban irregularidades.

El primer caso ocurrió aproximadamente a las 17 horas, cuando la policía se encontraba realizando un patrullaje por calle Benítez sin número y pudieron observar a una Honda Biz, la cual no contaba con chapa patente y tenía un escape no reglamentario.

Al controlar el vehículo, encontraron que el conductor, un joven de 19 años oriundo de esa ciudad, no tenía la licencia ni el rodado tenía seguro vigente. Por ello, fue secuestrada la moto y llevada al depósito municipal hasta que se regularicen los papeles.

Luego, aproximadamente a las 19:30 horas, un casi similar ocurrió en calle Pueyrredón, cuando los uniformados dieron con una Honda Tornado, la cual también tenía un escape no reglamentario.

Al pedir los papeles reglamentarios, la policía pudo conocer que el conductor, otro joven de 19 años, tampoco contaba con seguro y licencia de conducir.

Este otro vehículo fue secuestrado y llevado al depósito hasta que se regularicen los faltantes.