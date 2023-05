Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se registraron ofrecimientos abiertos.

Maíz: Con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente U$s 195. El segmento Junio U$s 200 y en el Mes de Julio U$s 193.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Girasol: El precio ofrecido por la oleaginosa disponible se ubicó en $ 85000 pesos por tonelada.

Soja: La oferta abierta y generalizada por la mercadería disponible y para las fijaciones $ 95000 pesos por tonelada.