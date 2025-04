Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 30 04 2025

Trigo: 233000 Pesos por tonelada

Maíz: 228000

Sorgo: 213000

Girasol: Sugerido 346800

Soja: 302000

Precios en el Disponible 30 04 2025

Trigo: $ 230000 pesos por tonelada fue el precio propuesto para la entrega disponible y contractual del cereal. Este mismo valor se propuso para las posiciones Mayo y Junio.

Maíz: $ 228000 pesos por tonelada con entrega hasta el día 5 de Mayo. Para la entrega contractual se ofertaron $ 225000 pesos por tonelada.

U$s 192 Mayo, U$s 190 para el tramo entre el 15 de Mayo y el 15 de Junio y U$s 188 con entrega en Junio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para la entrega entre Mayo y Julio U$s 180.

Girasol: No se han registrado valores a la vista por parte de la demanda para la adquisición de mercadería.

Soja: La oferta U$s 250 con entrega disponible y en U$s 260 para la posición contractual o Full Mayo. Las fijaciones U$s 265 o $ 310000 pesos por tonelada.