Mercado de Cereales de Rosario 30 01 2024

Precios de Pizarra:

Trigo: 180000 Pesos por tonelada.

Maíz: 154000

Sorgo: Sugerido 156000

Girasol: 287500

Soja: 265000

Precios en el Disponible:

Trigo: La mejor oferta por el cereal con entrega contractual alcanzó los $ 185000 pesos por tonelada. La posición Febrero $ 180000 pesos por tonelada, mientras que la entrega en el mes de Marzo $ 182000 pesos por tonelada.

Maíz: La oferta por el cereal disponible y para la entrega contractual ser ubicó en $ 153000 pesos por tonelada.

La posición Marzo U$s 167, con el tramo Abril-Mayo U$s 162. U$s 159 para la entrega en Junio, el tiempo que Julio se ubicó en U$s 157.

Sorgo y Cebada: No se abrieron nuevas ofertas.

Girasol: El precio propuesto por la oleaginosa disponible se encontró en los U$s 300 sin descartarse la posibilidad de mejoras.

Soja: Por la oleaginosa con entrega inmediata se ofrecieron de manera abierta y generalizada $ 260000 pesos por tonelada.