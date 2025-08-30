Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 29 08 2025

Trigo: U$s 200 para el segmento disponible, valor que también se propuso para la entrega contractual. Septiembre U$s 195. La entrega entre Noviembre y Enero del 2025 U$s 187.

Maíz: Para la entrega disponible, la oferta se ubicó en U$s 172. Mientras que el segmento contractual U$s 173. El registro SIO-Granos refleja negocios U$s 175. La tira Septiembre-Noviembre U$s 172. El tramo Diciembre-Febrero U$s 175. Marzo U$s 173, Abril U$s 171, Mayo U$s 170, Junio U$s 168 y Julio U$s 163.

Sorgo: u$s 165 con descarga inmediata.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Enero del 2026 U$s 330. Mientras que los tramos comprendidos entre Febrero y Abril U$s 335.

Soja: $ 387000 pesos por tonelada para la entrega inmediata. Mientras que el tramo contractual y las fijaciones de mercadería $ 390000 pesos por tonelada.