Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 29 05 2025

Trigo: 228500 Pesos por tonelada

Maíz: 210800

Sorgo: 204500

Girasol: 401400

Soja: 314000

Precios en el Disponible 29 05 2025

Trigo: Se ofrecieron U$s 200 por la entrega disponible. Mientras que el tramo contractual U$s 195. Para la posición Full Junio U$s 198. Julio U$s 180.

U$s 190 para la entrega entre Diciembre y Enero del 2026.

Maíz: Con entrega inmediata U$s 180. En la Página oficial SIO-Granos, se observaron negocios en torno a valores de U$s 183. El tramo contractual posición Full Junio U$s 176. Julio U$s 172.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para el tramo disponible U$s 175. Mismo valor propuesto para el segmento contractual. La posición Julio U$s 190.

Girasol: U$s 330 para la entrega inmediata como para las posiciones de Junio y Julio.

Soja: U$s 270 con entrega desde el 31 del corriente mes y contractual. Las fijaciones U$s 265, mientras la oferta en moneda local $ 310000 pesos por tonelada.