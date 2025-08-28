Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 28 08 2025
Trigo: 270000 Pesos por tonelada
Maíz: 230500
Sorgo: 230500
Girasol: Sugerido 482580
Soja: 394000
Precios en el Disponible 28 08 2025
Trigo: U$s 200 para descarga inmediata como contractual. Posición Septiembre U$s 195.
Girasol: El tramo comprendido entre Diciembre y Marzo del 2026 U$s 335.
Soja: $ 387000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual. Las fijaciones de mercadería se ubicaron en $ 387000 pesos por tonelada.