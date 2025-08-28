Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 28 08 2025

Trigo: 270000 Pesos por tonelada

Maíz: 230500

Sorgo: 230500

Girasol: Sugerido 482580

Soja: 394000

Precios en el Disponible 28 08 2025

Trigo: U$s 200 para descarga inmediata como contractual. Posición Septiembre U$s 195.

Girasol: El tramo comprendido entre Diciembre y Marzo del 2026 U$s 335.

Soja: $ 387000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual. Las fijaciones de mercadería se ubicaron en $ 387000 pesos por tonelada.