Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra: 28 08 2023

Trigo: Sugerido 84500

Maíz: 64200

Sorgo: 84000

Girasol: Sugerido 115000

Soja: 130000

Precios en el disponible:

Trigo: Con entrega disponible y contractual se ofrecieron abiertamente U$s 235.

El tramo Noviembre-Enero del 2024 U$s 230.

Maíz: Con entrega inmediata se ofrecieron de forma abierta $ 63000. Este mismo valor se ofreció para las fijaciones de mercadería. La oferta para descargar en Agosto $ 64000. Septiembre U$s 180 con la moneda local $ 64000. El tramo 15 de Septiembre-15 de Octubre $ 67000 o U$s 180. Octubre $ 63000 o U$s 180.

Para la entrega entre Febrero 2024 y Abril U$s 180, en tanto que los segmentos Junio 2024 y Julio U$s 170.

Sorgo: El valor propuesto por el cereal con descarga entre Febrero y Agosto del año próximo U$s 180.