Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Maíz: Con descarga en el mes de Mayo, se ofrecieron abiertamente U$s 195. La posición Junio en U$s 190. En tanto que la entrega entre Julio y Agosto U$s 185 y U$s 180 respectivamente.

Sorgo: Los ofrecimientos por la mercadería disponible se encontraron en $ 63000 pesos por tonelada.

Girasol: La oferta por la oleaginosa disponible se ubicó en $ 83000 pesos por tonelada.

Soja: Tanto por la oleaginosa disponible como para las fijaciones de mercadería, nuevamente se ofrecieron de manera abierta $ 100000 pesos por tonelada.