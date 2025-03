Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 27 03 2025

Trigo: 235000 Pesos por tonelada

Maíz: 210000

Sorgo: 210000

Girasol: Sugerido 320000

Soja: 340000

Precios en el Disponible 27 03 2025

Trigo: Con entrega contractual se ofrecieron $ 230000 pesos por tonelada. Para las entregas en Mayo propuesto fue de $ 235000 pesos por tonelada.

Maíz: Los precios ofertados fueron desde los $ 205000 pesos por tonelada con descarga inmediata hasta los $ 210000 pesos por tonelada para entregas contractuales. U$s 193 para Abril, U$s 191 para Mayo y U$s 186 para Junio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se han abierto propuestas de compra por el sorgo.

Girasol: El precio ofrecido fue de U$s 300 para el segmento disponible.

Soja: Los negocios contractuales promediaron los $ 340000 pesos por tonelada según el monitor de SIO-Granos para entregas en Rosario.