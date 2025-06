Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 26 06 2025

Trigo: 233100 Pesos por tonelada

Maíz: 200000

Sorgo: 196000

Girasol: Sugerido 384600

Soja: 323000

Precios en el Disponible 26 06 2025

Trigo: U$s 200 para la entrega disponible o contractual este mismo precio para la descarga en Julio y Agosto. Las entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 195.

Maíz: Para la entrega inmediata U$s 165. El tramo contractual U$s 170. La posición Full Julio U$s 170 o $ 200000 pesos por tonelada. Agosto U$s 170.

Sorgo: Por el tramo contractual y la posición Full Julio U$s 160.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 320 para la entrega inmediata como para las posiciones de Julio y Agosto y la descarga entre Diciembre y Marzo.

Soja: Para la entrega contractual $ 317000 pesos por tonelada. Las fijaciones U$s 270 y $ 320000 pesos por tonelada. Julio U$s 275 o $ 322000 pesos por tonelada. Agosto U$s 281 o $ 325000 pesos por tonelada. Septiembre U$s 282 o $ 326000 pesos por tonelada.