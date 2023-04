Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por el cereal disponible nuevamente se ofrecieron U$s 270.

Se ofrecieron abiertamente U$s 220 para la descarga de mercadería entre Diciembre y Febrero.

Maíz: Con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en U$s 200. Este mismo valor se ofreció para la entrega contractual. La posición Mayo U$s 210. Se ofrecieron de forma abierta U$s 195 para la entrega en Junio, l la posición Julio U$s 190 y Agosto U$s 175.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: La oferta se ubicó en $ 63000 pesos por tonelada.

Girasol: Para la entrega disponible de la oleaginosa se ofrecieron de manera abierta $ 90000 pesos por tonelada.

Soja: El precio propuesto de manera abierta y generalizada fue de $ 100000 pesos por tonelada tanto por la oleaginosa disponible como para las fijaciones de mercadería.