Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 25 08 2025

Trigo: La oferta abierta para la descarga inmediata U$s 202. Mientras que en moneda local la propuesta fue de $ 270000 pesos por tonelada. La entrega contractual o full Septiembre se ubicó en U$s 195. Noviembre U$s 192. Diciembre y Enero del 2026 U$s 190.

Maíz: U$s 173 para la entrega disponible como contractual. Mientras en moneda local se ofrecieron $ 230000 pesos por tonelada. El registro SIO-Granos refleja negocios concretados en torno a los U$s 175. Septiembre y Octubre U$s 173. Marzo 2026 U$s 175. Abril 2026 U$s 172, Mayo 2026 U$s 170, Junio 2026 U$s 168, y Julio 2026 U$s 163.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron valores abiertos de referencia para la adquisición de sorgo.

Girasol: Las oferta abiertas se sostuvieron en U$s 340 para la entrega entre Enero y Febrero del 2026.

Soja: $ 400000 pesos por tonelada para la mercadería física como para las fijaciones.