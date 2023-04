Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible, la oferta se ubicó en U$s 270 al igual que en la última rueda de operaciones esta misma condición se ofreció para la entrega contractual.

Se ofrecieron U$s 220 para la descarga entre Diciembre y Febrero.

Maíz: Con entrega inmediata y contractual, la oferta se ubicó en U$s 195. El segmento Abril-Mayo U$s 200. Junio U$s 190, Julio U$s 180 y Agosto U$s 175.

Sorgo: Por la mercadería disponible la oferta se ubicó en $ 60000 pesos por tonelada.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Los valores ofrecidos se dieron en moneda local en valores de $ 90000 pesos por tonelada por la oleaginosa con descarga inmediata.

Soja: Por la oleaginosa con entrega inmediata como así también para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada $ 100000 pesos por tonelada.