Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 03 2024

Trigo: 172000 Pesos por tonelada.

Maíz: 149000

Sorgo: 150000

Girasol: 242000

Soja: 259500

Precios en el Disponible: 25 03 2024

Trigo: Por trigo con entrega inmediata se volvieron a ofrecer $ 165000 pesos por tonelada. La entrega contractual y en el mes de Abril $ 172000 pesos por tonelada,

$ 175000 pesos por tonelada fue el precio propuesto para la entrega en el mes de Mayo.

Maíz: La propuesta de compra para la entrega hasta el 31 del corriente en $ 143000 pesos por tonelada.

La entrega contractual $ 140000 pesos por tonelada. La entrega entre Abril y Mayo $ 140000 pesos por tonelada.

Mayo U$s 155, Junio U$s 152 y Julio-Agosto U$s 150.

Cebada: No se abrieron nuevas ofertas.

Sorgo: La oferta para la descarga disponible $ 150000 pesos por tonelada. Las entregas entre Abril y Mayo U$s 165 y Junio/Julio U$s 160.

Girasol: No se han reportado valores abiertos de referencia, para la adquisición de girasol.

Soja: Por la oleaginosa con descarga hasta el 3 de Abril se ofrecieron $ 245000 pesos por tonelada.