Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Las ofertas siguieron la tendencia de Chicago y arribaron a valores de U$s 240 para la entrega entre Noviembre y Febrero del 2024.

Maíz: Por el cereal disponible las cotizaciones nuevamente alcanzaron los U$s 175. Este mismo valor se ofreció para la entrega Julio y Agosto. La posición Junio como Julio U$s 180 y U$s 175 respectivamente.

Tuvimos ofertas de U$s 195 para el tramo 15 de Marzo y 15 de Abril, mientras que la descarga entre el 15 de Junio y hasta el 15 de Julio del 2024 se ubicó en los U$s 185.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Por la oleaginosa con entrega en el mes de Agosto, las ofertas se ubicaron en los U$s 310 y sin descartarse la posibilidad de mejoras. La entrega entre Diciembre y Enero 2024 alcanzaron los U$s 300.

Soja: Las ofertas de compra por parte de las fábricas locales se situaron en los $ 96000 pesos por tonelada.