Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 24 06 2025

Trigo: 232400 Pesos por tonelada

Maíz: 202000

Sorgo: 194000

Girasol: Sugerido 383500

Soja: 319500

Precios en el Disponible 24 06 2025

Trigo: U$s 198 para la descarga inmediata. El tramo contractual U$s 200. La posición Julio U$s 195.La entrega en Noviembre U$s 195.

Maíz: El tramo disponible U$s 165. El segmento contractual U$s 170. La posición Julio U$s 171 o $ 200000 pesos por tonelada. Para la descarga en Agosto U$s 170 o $ 195000 pesos por tonelada.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: La oferta para la entrega inmediata U$s 165. El tramo contractual U$s 175. La posición Full Julio U$s 160.

Girasol: U$s 320 para la entrega inmediata como para las posiciones de Julio y Agosto, así como para la descarga entre Diciembre y Marzo del próximo año.

Soja: U$s 275 para el tramo disponible o $ 322000 pesos por tonelada. El registro oficial de SIO-Granos refleja negocios en torno a los $ 325000 pesos por tonelada. El tramo contractual U$s 275. Para las fijaciones U$s 275 p $ 322000 pesos por tonelada. U$s 280 o $ 323000 pesos por tonelada para la entrega entre el 15 de Julio y el 15 de Agosto. La posición Full Agosto U$s 281 o $ 325000 pesos por tonelada. La posición Septiembre U$s 283 o $ 325000 pesos por tonelada.