Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 24 01 2024

Trigo: Las ofertas se mostraron alrededor de los $ 180000 pesos por tonelada.

Maíz: Los valores ofrecidos durante el lunes oscilaron entre los $ 152000 pesos por tonelada y los $ 155000 pesos por tonelada para entregas inmediatas. Se ofrecieron U$s 160 para entregas diferidas en Junio y Julio.

Cebada y Sorgo: No se abrieron nuevas ofertas.

Girasol: Se presentaron ofertas abiertas por girasol, tanto para el segmento disponible, rondando los $ 260000 pesos por tonelada y para entregas diferidas en Febrero y Marzo, en torno a los U$s 300.

Soja: Por la oleaginosa con descargas y disponible las ofertas se hicieron entre $ 273000 pesos por tonelada y $ 275000 pesos por tonelada sin descartar la posibilidad de mejoras. Para entregas diferidas, se trabajaron opciones para Febrero en U$s 322 y en Marzo U$s 280, Para Abril-Mayo 2024 se vieron ofertas por U$s 255, aunque según las operaciones informadas en SIO-Granos, podrían verse anotes rondando los U$s 280.

Precios de Pizarra 24 01 2024

Trigo: 181900 Pesos por tonelada.

Maíz: 155000

Sorgo: Sugerido 155000

Girasol: 286000

Soja: 275000