Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 22 08 2025
Trigo: 265120 Pesos por tonelada
Maíz: 229200
Sorgo: 228000
Girasol: Sugerido 470000
Soja: 390300
Precios en el Disponible 22 08 2025
Trigo: U$s 202 para el segmento disponible. La entrega entre Noviembre y Enero del 2026 U$s 190.
Maíz: Para la descarga hasta el 31 del corriente mes. La oferta volvió a ubicarse en U$s 175- La entrega contractual y el segmento Septiembre se establecieron en U$s 173. Marzo y Abril del 2026 U$s se mantuvieron en U$s 173 y U$s 172. Mayo 2026 U$s 170. Junio 2026 U$s 168, y Julio 2026 U$s 163.
Sorgo: La jornada se mostró carente de propuestas abiertas de compra para la adquisición de sorgo.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: U$s 340 con entrega entre Enero y Febrero del próximo año.
Soja: $ 390000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual. Este mismo valor se propuso para las fijaciones de mercadería.