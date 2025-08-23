Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 22 08 2025

Trigo: 265120 Pesos por tonelada

Maíz: 229200

Sorgo: 228000

Girasol: Sugerido 470000

Soja: 390300

Precios en el Disponible 22 08 2025

Trigo: U$s 202 para el segmento disponible. La entrega entre Noviembre y Enero del 2026 U$s 190.

Maíz: Para la descarga hasta el 31 del corriente mes. La oferta volvió a ubicarse en U$s 175- La entrega contractual y el segmento Septiembre se establecieron en U$s 173. Marzo y Abril del 2026 U$s se mantuvieron en U$s 173 y U$s 172. Mayo 2026 U$s 170. Junio 2026 U$s 168, y Julio 2026 U$s 163.

Sorgo: La jornada se mostró carente de propuestas abiertas de compra para la adquisición de sorgo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 340 con entrega entre Enero y Febrero del próximo año.

Soja: $ 390000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual. Este mismo valor se propuso para las fijaciones de mercadería.