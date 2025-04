Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 22 04 2025

Trigo: 248000 Pesos por tonelada

Maíz: 232000

Sorgo: 214000

Girasol: Sugerido 337800

Soja: 317500

Precios en el Disponible 22 04 2025

Trigo: Con entrega disponible y contractual se ofertaron U$s 205. La mejor oferta para la Posición Mayo U$s 208. Junio U$s 205.

Maíz: $ 215000 pesos por tonelada para el segmento disponible y U$s 198. El tramo contractual U$s 195. La posición Full Mayo U$s 196. Con entrega en Junio U$s 192.

Sorgo: U$s 180 con descarga entre Mayo y Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Para la entrega entre Mayo y Junio U$s 300. El período Julio-Agosto U$s 330 con un adicional de U$s 30 como bonificación.

Soja: Con entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería. la oferta en moneda local $ 303000 pesos por tonelada.