Mercado de Cereales de Rosario 22 01 2024:

Precios de Pizarra:

Trigo: 180000 Pesos por tonelada

Maíz: 155000

Sorgo: Sugerido 153000

Girasol: 285000

Soja: 274500

Precios en el Disponible: 22 01 2024

Trigo: Las ofertas se mostraron entre los $ 178000 pesos por tonelada y $ 180000 pesos por tonelada condición contractual.

Maíz: Los valores ofrecidos durante el lunes alcanzaron los $ 153000 pesos por tonelada.

Sorgo: No se abrieron nuevas ofertas por sorgo.

Cebada: No se abrieron nuevas ofertas por cebada.

Girasol: No se presentaron nuevas ofertas por girasol.

Soja: Por la oleaginosa con descargas y contractual las ofertas se hicieron entre $ 265000 pesos por tonelada y $ 272000 pesos por tonelada.

Para entregas diferidas, se trabajaron opciones para Febrero en U$s 320, en Marzo U$s 280 y para Abril-Mayo en U$s 250.