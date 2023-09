Mercado de Cereales de Rosario: 21 09 2023

Precios de Pizarra:

Trigo: Sugerido 86900 Pesos por tonelada.

Maíz: 70000

Sorgo: Sugerido 89000

Girasol: Sugerido 118000

Soja: 160000

Precios en el Disponible:

Trigo: La oferta por el segmento disponible U$s 235.

U$s 220 fue nuevamente el precio propuesto para la descarga entre Noviembre y Enero del 2024.

Maíz: Por la mercadería con entrega contractual se ofrecieron abiertamente $ 64000 pesos por tonelada.

El tramo Febrero-Abril 2024 U$s 180. Mayo U$s 175, Junio U$s 170 y Julio U$s 165.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No se presentaron ofertas abiertas de compra.

Girasol: No se dieron ofrecimientos abiertos.

Soja: Por la oleaginosa disponible y para las fijaciones de mercadería, el precio propuesto se ubicó en valores de $ 150000 pesos por tonelada.

Según el registro oficial SIO-Granos se anotaron negocios con destino al Gran Rosario en valores de 160000 pesos por tonelada.