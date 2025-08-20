Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 20 08 2025
Trigo: 260500 Pesos por tonelada
Maíz: 225300
Sorgo: 219500
Girasol: Sugerido 455700
Soja: 380500
Precios en el Disponible 20 08 2025
Trigo: U$s 202 para los tramos disponible y contractual. Las entregas entre Noviembre y Enero del 2026 U$s 190.
Maíz: U$s 173 para la descarga inmediata y contractual. Se realizaron negocios puntuales en torno a valores de U$s 175, según refleja el registro SIO-Granos. Septiembre U$s 174, Octubre U$s 175, Noviembre U$s 176 y Diciembre U$s 177.
Sorgo: U$s 170 para la entrega disponible como contractual.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: U$s 350 con entrega entre Enero y Febrero del 2026.
Soja: $ 380000 pesos por tonelada para la mercadería con descarga inmediata como contractual. El registro oficial SIO-Granos reflejó operaciones concretadas en torno a valores de $ 385000 pesos por tonelada.
En cuanto a las fijaciones, estas también se ubicaron en $ 380000 pesos por tonelada.