Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 05 2025

Trigo: 225000 Pesos por tonelada

Maíz: 210000

Sorgo: 203700

Girasol: 390000

Soja: 312500

Precios en el Disponible 20 05 2025

Trigo: Con entrega disponible y contractual se ofrecieron U$s 198 o $ 222000 pesos por tonelada.

La posición Junio U$s 199 o $ 222000 pesos por tonelada. Julio U$s 185.

Maíz: Se ofrecieron abiertamente U$s 185 con entrega inmediata. Este mismo valor se propuso para la posición Full Mayo. Mientras que el segmento contractual $ 190000 pesos por tonelada.

La mejor oferta para Junio fue de U$s 180. Julio U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Las propuestas para las posiciones Junio-Julio se mantuvieron U$s 180.

Girasol: U$s 340 para la mercadería con entrega inmediata como para las posiciones de Junio y Julio.

Soja: Las ofertas abiertas para las entregas más próximas se sostuvieron en U$s 265. No obstante, el registro oficial de Sio-Granos refleja operaciones en torno a U$s 270 para la mercadería con entrega cercana.

Para el tramo contractual y las fijaciones de mercadería se ofrecieron U$s 280 o bien $ 320000 pesos por tonelada en moneda local.