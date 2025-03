Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 03 2025

Trigo: 236000 Pesos por tonelada

Maíz: 208500

Sorgo: 209000

Girasol: Sugerido 320000

Soja: 327500

Precios en el Disponible 20 03 2025

Trigo: Con descarga inmediata y contractual se ofrecieron $ 232000 pesos por tonelada. $ 235000 pesos por tonelada fue el precio propuesto para los tramos Abril-Mayo.

Maíz: Con entrega inmediata $ 210000 pesos por tonelada. El segmento Abril U$s 197. La oferta en moneda local $ 210000 pesos por tonelada. Mayo U$s 195. La mejor oferta fue de U$s 190 con entrega en el mes de Junio.

Sorgo: La demanda no ha abierto valores de referencia para su compra.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: El girasol nuevamente se mostró sin valores abiertos de referencia por parte de la demanda.

Soja: $ 325000 pesos por tonelada para la entrega hasta el 31 del corriente. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios concertados con destino al Gran Rosario en torno a los $ 330000 pesos por tonelada.

Las fijaciones de mercadería $ 325000 pesos por tonelada.