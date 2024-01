Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible: 18 01 2024

Trigo: El mercado de trigo se estaría haciendo entre los $ 177000 pesos por tonelada y $ 180000 pesos por tonelada para entregas cercanas.

Mientras que, para las diferidas, se ofrecieron $ 180000 pesos por tonelada con descarga en Febrero.

Maíz: Los valores ofrecidos rondaron los $ 153000 pesos por tonelada.

Cebada. No se abrieron nuevas ofertas por cebada.

Sorgo: No se abrieron nuevas ofertas por sorgo.

Girasol: No se presentaron nuevas ofertas por girasol en la rueda de hoy.

Soja: Por la oleaginosa con descargas y contractual las ofertas se hicieron en torno a los $ 260000 pesos por tonelada y $ 265000 pesos por tonelada. Para entregas diferidas, se trabajaron opciones para Febrero en U$s 300, en Marzo U$s 280 y para Abril/Mayo 2024 en U$s 255.