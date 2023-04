Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por trigo con descarga inmediata tuvimos ofertas de U$s 275. Se ofrecieron abiertamente U$s 235 por el trigo de nueva cosecha con entrega entre Noviembre y Febrero del próximo año.

Maíz: La posición con descarga inmediata se ubicó en U$s 230. La descarga entre Abril y Mayo U$s 230.

La posición Junio U$s 215, al tiempo que la entrega entre Junio y Agosto U$s 205 y U$s 200 respectivamente.

Sorgo: Por la oleaginosa disponible y por el tramo Mayo-Junio U$s 245.

Girasol: Con un solo participante activo en mercado, por la oleaginosa disponible se volvieron a ofrecer U$s 300.

Soja: Con entrega inmediata y para las fijaciones, las ofertas del día nuevamente alcanzaron valores de $ 100000 pesos por tonelada.