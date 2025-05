Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 16 05 2025

Trigo: 224500 Pesos por tonelada.

Maíz: 211000

Sorgo: 203220

Girasol: 383860

Soja: 308000

Precios en el Disponible 16 05 2025

Trigo: Con descarga inmediata y contractual se ofrecieron U$s 195 o $ 220000 pesos por tonelada.

Junio $ 220000 pesos por tonelada, mientras que la oferta, en moneda extranjera U$s 198. La posición Julio U$s 185.

Maíz: U$s 184 con entrega hasta el 23 del corriente mes. La posición Full Mayo U$s 182. Para la descarga en Junio U$s 180. Julio U$s 172.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 180 para las entregas entre Mayo y Julio.

Girasol: La entrega inmediata y en los meses de Junio y Julio U$s 340 y a ofrecer.

Soja: U$s 265 para la entrega inmediata. Para el tramo contractual, se ofrecieron U$s 275 o $ 313000 pesos por tonelada. Las fijaciones de mercadería se mantuvieron sin cambios convalidando los valores mencionados anteriormente.