Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 29 05 2025

Trigo: 230000 Pesos por tonelada

Maíz: 210000

Sorgo: 205000

Girasol: 402800

Soja: 310000

Precios en el Disponible 29 05 2025

Trigo: Por el cereal disponible U$s 200. El tramo contractual U$s 198. Para ambas posiciones, también hubo ofertas en moneda local de $ 230000 pesos por tonelada. Junio U$s 198 y Julio U$s 180.

Los segmentos de Diciembre y Enero del 2026 U$s 190.

Maíz: U$s 175 con entrega hasta el 10 de Junio. El registro SIO-Granos U$s 180. El tramo contractual U$s 174. Este mismo valor se ofreció para la posición Full Junio. Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para el tramo disponible U$s 175. Las entregas entre Junio y Julio U$s 180.

Girasol: U$s 330 para la entrega inmediata como para las posiciones de Junio y Julio.

Soja: U$s 270 para la descarga a partir del 3 de Junio. El tramo contractual U$s 273. Las fijaciones $ 317000 pesos por tonelada.