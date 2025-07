Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 15 07 2025

Trigo: Con entrega hasta el 18 del corriente mes se ofertaron U$s 200. El tramo contractual U$s 197. Para la descarga en Agosto, se ofertaron $ 250000 pesos por tonelada., mientras que en moneda extranjera se ofrecieron U$s 195.

El precio ofrecido para las entregas entre Noviembre y Diciembre se ubicó en U$s 198.

Maíz: Para la entrega disponible U$s 170, en moneda local, la oferta fue de $ 218000 pesos por tonelada. U$s 170 `para la entrega contractual.

Para el segmento Agosto $ 220000 pesos por tonelada o U$s 170 para la entrega contractual. Agosto $ 220000 pesos por tonelada o U$s 170. Septiembre U$s 168.

Sorgo: U$s 170 para el tramo disponible como para las entregas contractual y en el mes de Agosto.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 320 para la mercadería con entrega inmediata como para las posiciones de Julio y Agosto, y los segmentos comprendidos entre Diciembre y Marzo del 2026.

Soja; $ 330000 pesos por tonelada tanto para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería.