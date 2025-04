Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 15 04 2025

Trigo: Con descarga inmediata $ 235000 pesos por tonelada. El tramo contractual $ 240000 pesos por tonelada. $ 250000 pesos por tonelada para la Posición Mayo. El segmento Junio $ 240000 pesos por tonelada.

Maíz: Por el cereal disponible y con entrega contractual se ofertaron $ 230000 pesos por tonelada. $ 240000 pesos por tonelada con descarga entre el 20 de Abril y el 20 de Mayo. La posición Full Mayo $ 235000 pesos por tonelada. Junio U$s 190 y Julio U$s 182.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Cerró una nueva jornada de operaciones sin registrar ofertas abiertas de compra.

Girasol: Se ofertaron U$s 300 para la entrega inmediata. La entrega entre Julio y Agosto U$s 330, sumado a una bonificación de U$s 30.

Soja: $ 335000 pesos por tonelada con entrega disponible y contractual, como para las fijaciones de mercadería.