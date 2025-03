Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 19 03 2025

Trigo: 233000 Pesos por tonelada

Maíz: 207400

Sorgo: 210000

Girasol: Sugerido 330000

Soja: 325000

Precios en el Disponible 19 03 2025

Trigo: $ 232000 Pesos por tonelada fue el precio propuesto por el cereal con entrega disponible. La entrega contractual $ 230000 pesos por tonelada. La entrega entre Abril $ 240000 pesos por tonelada y Mayo $ 235000 pesos por tonelada.

Maíz: $ 207000 pesos por tonelada con descarga disponible. Por el cereal sin descarga $ 208000 pesos por tonelada. La posición Abril U$s 195, Mayo U$s 193, la oferta para descargar en Junio U$s 190.

Sorgo: No se han registrado valores abiertos de referencia por parte de la demanda para la adquisición de sorgo.

Girasol: No se registraron valores abiertos de referencia para hacerse del girasol.

Soja: $ 325000 pesos por tonelada por la mercadería con descarga hasta el 31 de Marzo y para las fijaciones.

El registro oficial SIO-Granos $ 330000 pesos por tonelada. La descarga entre el 25 de Marzo y el 5 de Abril U$s 300. La entrega en Abril U$s 290. La posición Mayo U$s 295.