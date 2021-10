Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible y contractual las ofertas se ubicaron en U$s 235. Las mejoras ofertas para Noviembre y Diciembre U$s 235. Enero U$s 240, Febrero U$s 243, tramo Marzo-Abril U$s 245 y Mayo U$s 245.

Maíz: Con entrega inmediata y contractual se ofrecieron de forma abierta U$s 185.

Noviembre U$s 185, Diciembre U$s 187, Enero U$s 190, Marzo-Mayo U$s 180, Junio U$s 175, Julio U$s 160 y Agosto U$s 155.

Girasol: Para la mercadería con entrega la oferta fue de U$s 450. Por la entrega entre Diciembre y Marzo del 2022, se ofrecieron U$s 400.

Soja: Con entrega disponible, contractual y para fijaciones, la mejor oferta de compra se ubicó U$s 348. En moneda local las mayores ofertas fueron de $ 34440 pesos por tonelada.