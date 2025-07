Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 14 07 2025

Trigo: Para el tramo disponible U$s 195. La posición contractual U$s 197. Se ofertaron para la entrega en el mes de Agosto. U$s 198 para la entrega entre Noviembre y Diciembre.

Maíz: Por el cereal disponible U$s 170. El tramo contractual U$s 168 o $ 215000 pesos por tonelada. El tramo Agosto $ 218000 pesos por tonelada, mientras en moneda extranjera U$s 168. Septiembre U$s 166.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 165 con entrega inmediata y contractual, como para la entrega en Agosto.

Girasol: U$s 320 tanto para la mercadería con entrega inmediata, como para las posiciones Julio y Agosto, como así también para las descargas entre Diciembre y Marzo del próximo año.

Soja: $ 330000 pesos por tonelada tanto para la entrega inmediata y contractual, como así también para las fijaciones de mercadería.