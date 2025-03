Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 14 03 2025

Trigo: 224000 Pesos por tonelada

Maíz: 207500

Sorgo: 207000

Girasol: 340000

Soja: 320000

Precios en el Disponible 14 03 2025

Trigo: El precio ofrecido tanto para la descarga inmediata como contractual fue de $ 220000 pesos por tonelada.

El segmento Abril-Mayo los abiertos ofertados se movieron dentro de un rango que va desde los $ 210000 pesos por tonelada hasta 225000 pesos por tonelada.

Maíz: Con entrega inmediata y contractual $ 195000 pesos por tonelada.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para la descarga inmediata $ 207000 pesos por tonelada. Los segmentos Marzo-Abril U$s 195. Mayo U$s 193. Las entregas entre Junio y Julio U$s 185 y U$s 180 respectivamente.

Girasol: Con entrega en Mayo U$s 320.

Soja: Se ofrecieron de manera abierta $ 310000 pesos por tonelada para entregas contractuales y fijaciones de mercadería