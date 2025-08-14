Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 08 2025

Trigo: 265000 Pesos por tonelada

Maíz: 227000

Sorgo: Sugerido 226000

Girasol: Sugerido 466500

Soja: 390000

Precios en el Disponible 13 08 2025

Trigo: Por descarga inmediata U$s 202. La descarga contractual U$s 202. Para Agosto U$s 202.

Maíz: U$s 172 con entrega inmediata y contractual. Para la entrega en el mes de Septiembre U$s 172.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para la entrega inmediata, contractual y en el mes de Septiembre U$s 170.

Girasol: Por la mercadería con entrega entre Diciembre y Marzo se ofertaron U$s 350.

Soja: $ 385000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual y para las fijaciones de mercadería. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios concertados $ 390000 pesos por tonelada para los tramos cortos de negociación.