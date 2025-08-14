Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 13 08 2025
Trigo: 265000 Pesos por tonelada
Maíz: 227000
Sorgo: Sugerido 226000
Girasol: Sugerido 466500
Soja: 390000
Precios en el Disponible 13 08 2025
Trigo: Por descarga inmediata U$s 202. La descarga contractual U$s 202. Para Agosto U$s 202.
Maíz: U$s 172 con entrega inmediata y contractual. Para la entrega en el mes de Septiembre U$s 172.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: Para la entrega inmediata, contractual y en el mes de Septiembre U$s 170.
Girasol: Por la mercadería con entrega entre Diciembre y Marzo se ofertaron U$s 350.
Soja: $ 385000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual y para las fijaciones de mercadería. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios concertados $ 390000 pesos por tonelada para los tramos cortos de negociación.