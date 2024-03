Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 03 2024

Trigo: 170000 Pesos por tonelada

Maíz: 149000

Sorgo: 150000

Girasol: 244000

Soja: 250000

Precios en el Disponible: 13 03 2024

Trigo: Por el cereal disponible se ofrecieron $ 160000 pesos por tonelada, mientras que la oferta para la descarga contractual $ 165000 pesos por tonelada.

Maíz: Con entrega hasta el 20 del corriente mes se ofrecieron de manera abierta $ 145000 pesos por tonelada. La entrega contractual se ubicó en los $ 140000 pesos por tonelada.

La entrega en Marzo U$s 167 y Abril U$s 165, con Mayo U$s 160. La oferta en moneda extranjera para los últimos dos segmentos $ 140000 pesos por tonelada,

El tramo Junio-Julio U$s 155 y Agosto U$s 150.

Cebada: No se abrieron nuevas ofertas.

Sorgo: La mejor oferta para la entrega disponible fue nuevamente de $ 150000 pesos por tonelada. El tramo Abril-Mayo U$s 170 y Junio-Julio U$s 165.

Girasol: Se ofrecieron abiertamente $ 240000 pesos por tonelada para la entrega inmediata.

Soja: Tuvimos una sola oferta y para la entrega diferida de mercadería en el mes de Mayo, la cual se ubicó en los $ 230000 pesos por tonelada.

Según la información del registro oficial SIO-Granos, se han concertado algunos negocios con destino al Gran Rosario en torno a los $ 250000 pesos por tonelada para entregas cortas, aunque sin descartarse la posiblidad de mejoras por lote.