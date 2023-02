Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se presentaron ofertas abiertas de compra.

Maíz: La oferta por la mercadería con descarga hasta el 16 de Febrero del año actual totalizó los U$s 258, mismo valor que el día viernes, en tanto que la entrega contractual alcanzó los U$s 255.

El segmento Febrero U$s 255, Marzo U$s 255, Abril U$s 250, Mayo U$s 245, Junio U$s 235, Julio U$s 225, y Agosto U$s 215.

Sorgo: Febrero U$s 265, Marzo para la entrega disponible se ofrecieron nuevamente ofertas de U$s 260, en tanto que el tramo Abril-Julio U$s 265.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Las ofertas por la mercadería con entrega hasta el 28 de Febrero se sostuvieron en U$s 390. Este valor también se ofreció para la entrega de mercadería en el mes de Marzo.

Soja: Las ofertas con entrega disponible y para las fijaciones alcanzaron los $ 75000 pesos por tonelada.