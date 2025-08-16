Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 12 08 2025

Trigo: 266540 Pesos por tonelada

Maíz: 229770

Sorgo: 229770

Girasol: Sugerido 466100

Soja: 385000

Precios en el Disponible 12 08 2025

Trigo: U$s 200 para el tramo disponible. Mientras que la entrega contractual U$s 202. Mismo valor para la posición Septiembre.

U$s 195 para la entrega entre Noviembre y Diciembre. La posición Enero U$s 190.

Maíz: Para la entrega inmediata y contractual fue de U$s 174. La posición Septiembre U$s 174.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para el tramo disponible U$s 170, mismo valor para la entrega contractual y para Septiembre.

Girasol: U$s 340 para los tramos Enero y Febrero del 2026.

Soja: $ 390000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería.