Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 12 08 2025
Trigo: 266540 Pesos por tonelada
Maíz: 229770
Sorgo: 229770
Girasol: Sugerido 466100
Soja: 385000
Precios en el Disponible 12 08 2025
Trigo: U$s 200 para el tramo disponible. Mientras que la entrega contractual U$s 202. Mismo valor para la posición Septiembre.
U$s 195 para la entrega entre Noviembre y Diciembre. La posición Enero U$s 190.
Maíz: Para la entrega inmediata y contractual fue de U$s 174. La posición Septiembre U$s 174.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: Para el tramo disponible U$s 170, mismo valor para la entrega contractual y para Septiembre.
Girasol: U$s 340 para los tramos Enero y Febrero del 2026.
Soja: $ 390000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería.