Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Las propuestas por la mercadería con entrega contractual se ubicaron en valores de U$s 270. Para la descarga en Diciembre se ofrecieron abiertamente en U$s 240.

Maíz: Los ofrecimientos por la mercadería con entrega inmediata y contractual se mantuvieron en U$s 235.

La posición Abril U$s 235, mismo valor ofrecido para la descarga en Mayo. La posición Junio U$s 225, con Julio U$s 215 y las ofertas para la posición Agosto U$s 210.

Sorgo: Las ofertas por el cereal disponible se encontraron en U$s 245. El segmento Mayo-Junio U$s 245.

Girasol: No se registraron ofrecimientos abiertos por la oleaginosa.

Soja: El mercado de soja nuevamente se mostró vacante ante la ausencia de ofertas abiertas de compra.